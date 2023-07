Giulia Salemi infiamma il web | spunta la frecciata agli ex fidanzati

Leggi su 361magazine

(Di sabato 15 luglio 2023) La showgirl e influencerha lanciato unai suoi ex? I social non hanno dubbi, le parole che hannoto il webscalda l’ambiente sui social. La influencer e fidanzata di Pierpaolo Pretelli è intervenuta su TikTok nelle scorse ore, dove ha postato un contenuto che molti hanno riconosciuto come unaai suoi ex. L’accaduto non è passato inosservato e ha fatto divertire e chiacchierare il web. Sui social infatti lasi è prestata a un giococon un simpatico video che ha mosso l’attenzione sui social. L’influencer si è mostrata mentre usava un divertente filtro, dedicato proprio alla categoria degli “ex”. La clip ha così rapidamente fatto il giro dei social con commenti ...