Giugliano | ragazzini si introducono di notte al I° Circolo | bloccato uno | ha solo 12 anni

Una rissa trafinisce nel sangue. Tutto è successo a Melito - circa lle 20 - in viale Giulio Cesare. ... Entrambi sono stati dimessi dai medici dell'ospedale San Giuliano diin ...in Campania . Ain Campania impazza una nuova moda tra i, una sfida a colpi di inciviltà, follia e stupidità. Prendono i sacchi della spazzatura dai cassonetti per poi scagliarseli addosso uno ...Una rissa trafinisce nel sangue. Tutto è successo a Melito - circa lle 20 - in viale Giulio Cesare. ... Entrambi sono stati dimessi dai medici dell'ospedale San Giuliano diin ...

Giugliano, raid di ragazzini in una scuola elementare: tra loro un dodicenne Corriere della Sera

Una rissa tra ragazzini finisce nel sangue. Tutto è successo a Melito - circa lle 20 - in viale Giulio Cesare. Durante la rissa sono comparsi dei coltelli e due 17enni - incensurati - vengono feriti.La lite ieri sera attorno alle 20. I carabinieri hanno individuato due presunti aggressori: sono due fratelli di 19 e 17 anni, denunciati a piede libero ...