Giugliano I dieci anni del “Movida Kafè” con Ivan Granatino

(Di sabato 15 luglio 2023). Un ospite di eccezione per idelin via San Francesco a Patria a. Nella serata del 19 luglio sarà il cantantee le sue canzoni ad allietare l’evento che segna il decennale del luogo di ritrovo e lounge bar. La direzione fa sapere che l’ingresso, per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La giovane donna è mortagiorni dopo l'intervento per una grave infezione e il decesso risale allo scorso. Ora, però, il medico che l'ha operata - come riporta il quotidiano "Il Giorno" - è indagato come atto dovuto. A ...... Danilo Iervolino - ChiaraIl presidente della Salernitana , Danilo Iervolino, ha ... Iervolino ha dato un voto alla squadra per la passata stagione: " Alla squadra il voto è otto,al ...60 Raffaele Erardi, 28enne, diin Campania, era stato duramente condannato in primo grado aanni di reclusione, coinvolto nell'assalto alla gioielleria "Conte" di Trentola Ducenta dello scorso dicembre. La Procura ...

Giugliano: "Vivere quotidianamente una stagione del genere è stato ... Il Romanista

Dieci persone denunciate: questo il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri dai carabinieri della compagnia di Aversa, nei comuni di ...Una ragazza ventottenne ha perso la vita a seguito di un intervento per perdere peso a cui si era sottoposta presso l'Istituto clinico Humanitas di Rozzano (MI): indagato il medico operante ...