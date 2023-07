(Di sabato 15 luglio 2023) Roma –Doriarappresenta uno dei fiori all’occhiello di Roma. Per la sua storia, per il suo verde, per la sua bellezza: situata nel quartiere Gianicolense, nel crocevia di via Aurelia Antica, via della Nocetta e via Vitellia 12, lasorge circondata da un meraviglioso giardino. Con i suoi 184 ettari di superficie è il più grande parco romano ed è una delle “ville” meglio conservate della città: l’unica manomissione si deve all’apertura della via Olimpica (via Leone XIII) che ha diviso in due l’antica tenuta. Dal “Casino del bel respiro” fino al “Lago del Belvedere”, passando per le Fontane e “l’Arco dei Quattro Venti”, sono innumerevoli le meraviglie che cittadini e turisti possono visitare. Con l’arrivo delc’è da presumere chesarà presa ...

Giubileo. Oltre 3 milioni di euro per restaurare Villa Pamphilj Il Faro online

Per il restauro di Villa Pamphilj previsti 5 ambiti d'intervento. Dalla viabilità alla tutela della biodiversità, i progetti in cantiere in vista dell'Anno Santo ...