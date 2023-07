Giovane ucraina scomparsa nel Salernitano | ricerche in corso

(Di sabato 15 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giovanni a Piro (Sa) – Alona, 22 anni, di origine, èda circa 24 ore da San Giovanni a Piro, nel. Ladonna è uscita di casa nella mattinata di ieri e da quel momento non si sa nulla di lei. Molto appassionata di pittura, la 22enne nei giorni scorsi avrebbe espresso il desiderio di recarsi a Napoli per visitare una mostra di pittura. La ragazza soffre di sclerosi multipla ed assume regolarmente farmaci e negli ultimi tempi ha manifestato anche disturbi psichici. Alona vive da qualche mese nel Golfo di Policastro dopo essere fuggita dall’. A coordinare lei carabinieri della Compagnia di Sapri allertati dalla madre della ragazza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Attimi di apprensione a San Giovanni a Piro per la scomparsa di una ragazza ucraina di 22 anni. La giovane pare si sia allontanata da casa ...La ragazza soffre di sclerosi multipla ed assume regolarmente farmaci e negli ultimi tempi ha manifestato anche disturbi psichici ...