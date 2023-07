Giorgia Soleri | lo sfogo contro gli hater | «Tanta rabbia e frustrazione | a volte mi sforzo di non leggere i commenti»

(Di sabato 15 luglio 2023)non è nuova alle critiche sui social, nè tantomeno alle catteverie che glisono soliti scriverle. Fino a qualche settimana fa ciò che infastidiva maggiormente i follower era la sua relazione con Damiano David dei Maneskin, ma da quando i due si sono lasciati (dopo il famosissimo video in cui il cantante è intento a baciare un’altra ragazza in discoteca), gli attacchi sono ricaduti sul fisico die sul modo in cui lei espone il proprio corpo e la propria personalità su Instagram. Nelle ultime ore, l’attivista ha deciso di aprire un box domande in cui i suoi follower possono chiederle qualsiasi cosa e lei può rispondere. Oltre alle domande sull’endometriosi e la vulvodinia, due malattie di cuiha, purtroppo, sofferto per molti anni, alcune sue follower le hanno ...

non è nuova alle critiche sui social, nè tantomeno alle catteverie che gli hater sono soliti scriverle. Fino a qualche settimana fa ciò che infastidiva maggiormente i follower era la ...Si arriva a definire la ragazza 'attivista' come. Ma attivista de che Cristiano Malgioglio ha pane per i suoi denti come giurato per la prossima edizione di Tale e Quale Show. Ecco i ...In principio furono le ascelle non depilate, poi il monociglio e ora il nudo.non perde occasione per rivendicare la propria libertà di espressione. Ma a sentir parlare di critiche, quello proprio no. È successo in passato (era il 2021 quando sfoggiava folti peli ...

"Le foto (mezza) nuda...". Giorgia Soleri e la nuova supercazzola sul femminismo ilGiornale.it

Giorgia Soleri non è nuova alle critiche sui social, nè tantomeno alle catteverie che gli hater sono soliti scriverle. Fino a qualche settimana fa ciò che ...Damiano David, il leader della band Maneskin, appare in una foto completamente nudo, coperto solo da un piccolo asciugam ...