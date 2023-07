Giocavano a calcetto ma si sentono male | 2 morti in poche ore nel Napoletano

Leggi su ildenaro

(Di sabato 15 luglio 2023) Due uomini di 51 e 48 anni sonoa distanza diore a causa di un malore mentrecon gli amici in provincia di Napoli. Il primo episodio è avvenuto ad Arzano, dove i carabinieri sono intervenuti in viale Delle industrie. Qui poco prima delle 22.40 un uomo che stava disputando una partita disi è accasciato a terra accusando un malore. Sul posto è giunto il personale del 118, ma inutili si sono rivelati tutti i tentativi di rianimazione del personale sanitario. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma. L’altro episodio è avvenuto a Casoria intorno alle 23.30. I militari sono intervenuti in via Mario Pagano dove poco prima un 48enne, amiche in questo caso durante una partita di, si è sentitoe ...