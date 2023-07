Giardina Coldiretti | Con il caldo +20% consumi di frutta in 7 giorni

(Di sabato 15 luglio 2023) Roma, 15 luglio 2023 Aumentano del 20% deidie verdura in Italia in una settimana, spinti dalle alte temperature estive di questi. Scatta infatti la voglia di refrigerio con ...

L'analisi di Francesco, responsabile consumiGrazie alla presenza in studio di Francesco, Responsabile Consumi, e al collegamento con i produttori della Puglia, si è parlato delle proprietà delle ciliegie, benefiche per l'...Grazie alla presenza in studio di Francesco, Responsabile Consumi, e al collegamento con i produttori della Puglia, si è parlato delle proprietà delle ciliegie, benefiche per l'...

Coldiretti Cremona: Elisa Mignani, cuoca contadina, a UnoMattina ... Cremona Sera

Aumentano del 20% dei consumi di frutta e verdura in Italia in una settimana, spinti dalle alte temperature estive di questi giorni. Scatta infatti la voglia di refrigerio con pesche, albicocche, melo ...Contro il caldo arriva il Tintarella Day per resistere alle alte temperature conquistando il sospirato colore ambrato della pelle. L’iniziativa è della Coldiretti con gli agricoltori che lasciano le c ...