Gianna Nannini e la guerra per l’eredità | trovata l’intesa con i fratelli | ecco qual era il motivo della contesa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 luglio 2023) Accordo raggiunto trae iAlessandro, ex pilota di Formula Uno, e Guido in merito almadre. Non c’è stato bisogno di passare attraverso un’aula di tribunale per arrivare a risolvere la questione. Lo fa sapere La Nazione, che specifica come i dettagli delrimangano privati. CHE COSA ERA SUCCESSO TRA I– Ladelfra i tre figli di Giovanna Cellesi e Danilo, patron del marchio dolciario che ha fatto conoscere Siena nel mondo, era nata dal testamentostessa Cellesi. In particolare tutto ha avuto inizio nel 2019, quando Guido, rappresentato dall’avvocato Valerio Vallefuoco, ...