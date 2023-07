(Di sabato 15 luglio 2023) Da quando tutto questo è “normale”? E’alla Cultura, ma si muove da agente di Massimo Giletti. Si occupa di spettacoli dal vivo e sta per scrivere la nuova legge su... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

... gli studenti del iDB Tech - No - Logic Team che hanno partecipato e vinto la 20a edizione del FIRST* LEGO League World Championship di Houston con il progetto "Wemit" (2019),(2018), ...... ha sottolineato, aprendo l'incontro e illustrando l'iniziativa, il sottosegretario alla Cultura. Nuova sfida, per l'area, la sostenibilità, ha ancora affermato il sottosegretario. ...Capisco che siamo abituati a vederne di tutti i colori ma è normale tutto questo L'agente di Giletti può essere un parlamentare di Fratelli d'Italia, membro del governo Meloni come sottosegretario ...

Gianmarco Mazzi, il sottosegretario ai "fatti suoi" Il Foglio

Ha la delega alla musica, sta per scrivere la nuova legge sugli spettacoli dal vivo e si muove ancora come fosse un agente. Le mani sull'Arena di Verona, l'ascesa grazie a La Russa. Un ritratto ...La chiusura di Non è l'Arena, il programma di inchieste e di approfondimento giornalistico condotto da Massimo Giletti, è ...