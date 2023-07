(Di sabato 15 luglio 2023) Quando Fernando Belasteguin - in coppia con Mike Yanguas - ha battuto i campioni in carica al Major Premierdi Roma, i campionissimi Galan e Lebron,è esploso di gioia. Era lì, ...

Quando Fernando Belasteguin - in coppia con Mike Yanguas - ha battuto i campioni in carica al Major Premier Padel di Roma, i campionissimi Galan e Lebron,è esploso di gioia. Era lì, sul centrale del Foro Italico: incitava l'amico, leggenda del padel. Ha abbracciato tutti. La coppia più forte del mondo ha salutato il Premier Padel della ...Daalla coppia di padel più famosa del mondo: il Pietrangeli si è fa bello e rock 'n roll. Il sole picchia forte sul marmo del Foro Italico, ma nessuno vuole rinunciare alla racchetta in ...Ma che cos'è e come si giocapadelista, a bordo campo al Bnl Italy Major Premier Padel Diritti tv, stangata dell'Antitrust a Dazn e Tim: multa da milioni di euro, cosa è successo ...

Gianluca Vacchi: "A casa mia, il campo da padel viene prima del salotto” La Gazzetta dello Sport

L’imprenditore e influencer da oltre 22 milioni di follower su Instagram è al Foro Italico in occasione del Major: “Tra cinque o sei anni sarà lo sport da racchetta più popolare al mondo. La mia amici ...“Vacchi era il mio capo, lavoravo per l’industria di macchinari della sua famiglia”, racconta l’imprenditore social da 14 milioni di follower ...