(Di sabato 15 luglio 2023) In, alcuni camionisti e automobilisti hanno reagito in maniera violenta di fronte agli ultimi blocchi stradali organizzati daglidiper protestare contro l’immobilismo dei governi nel contrastare la crisi climatica. Il 12 luglio unha attaccato e investito, senza gravi conseguente, un attivista.un’altra dimostrazione gli ambientalisti sono stati trascinati sul ciglio della strada e aggrediti da diversi automobilisti L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Hanno bloccato una strada a Stralsund, in. Il camionista ha così deciso di reagire contro glidi 'Ultima generazione' che da tempo utilizzano metodi non ortodossi per protestare contro l'inerzia davanti al cambiamento ...La7.it - Il camionista si ritrova davanti glidi Ultima generazione e perde la pazienza. Scende dal veicolo, prova a spostarli e li minaccia di prenderli a pugni. Infine risale sul camion e ...Arrivano dallale immagini degli aeroporti bloccati. Artefici del blitz sono glidi Last Generation , associazione omologa dell'italiana Ultima Generazione che, proprio come i rappresentanti ...

Germania, attivisti di Ultima generazione attaccati e investiti da un camionista durante un blocco stradale Il Fatto Quotidiano

Un camionista tedesco perde la pazienza e investe il cordone umano degli attivisti di Ultima Generazione - Corriere Tv ...In Germania è stata una giornata di proteste e blocchi stradali da parte degli attivisti climatici di "Last Generation". Le manifestazioni e i sit-in sono avvenuti in decine di città, tra cui Berlino, ...