GeoResQ | ora è gratuita l’app per la sicurezza in montagna | come funziona

(Di sabato 15 luglio 2023) Finalmente arriva la notizia che in molti aspettavano:è finalmente: eccoper laSi tratta di una delle applicazioni più utili e famose tra coloro che fanno escursioni ine vorrebbero sentirsi più sicuri. Finalmente– IlovetradingLa famosa app per lain, infatti, si è rivelata incredibilmente utile in situazioni di emergenza sulle alture e ora finalmente è. Si tratta di una notizia davvero molto importante per gli appassionati di passeggiate, ma anche per coloro che si approcceranno in futuro al mondo del trekking o delle semplici escursioni. Ma vediamo...

...l'inoltro degli allarmi e delle richieste di soccorso attraverso le centrali operative, ... In ogni caso, fino a oggi l'utilizzo dell'app risultava gratuito solamente per i soci del Cai, ma...Un importante aggiornamento: le parole di Antonio Montani, presidente CAI "Fino adl'utilizzo diera gratuito solamente per i Soci del CAI", afferma il Presidente generale del Club Alpino ..."Fino adl'utilizzo diera gratuito solamente per i Soci del CAI", afferma il Presidente generale del Club Alpino Italiano Antonio Montani . "Grazie ai fondi del MITUR, oggi siamo in ...

GeoResQ, ora è gratuita l'app per la sicurezza in montagna: come ... iLoveTrading

GeoResQ è l’app del CAI e del CNSAS che, dal momento della sua creazione, nel 2013, ha registrato oltre 220.000 download, 82.000 utenti attivi annualmente e un totale di 1322 chiamate di soccorso ...Il Ministero del turismo ha annunciato un accordo con Cai e CNSAS per rilasciare a tutti gratuitamente l'applicazione GeoResQ per il soccorso in montagna.