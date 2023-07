GdS – Milan | De Ketelaere e… I 10 acquisti più costosi tra top e flop

(Di sabato 15 luglio 2023) 2023-07-13 18:06:07 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: L’antico proverbio torna d’attualità. I soldi non fanno la felicità sul mercato e illo sa bene, anche in virtù di un esempio recente: dopo il lungo inseguimento della scorsa estate e un assegno da circa 35 milioni per il Bruges, Charles Depotrebbe presto separarsi dal mondo rossonero. La curiosità è che il belga è al momento il settimo acquisto più caro della storia del club: nella top ten di sempre, è in buona compagnia per rapporti tra costi e rendimenti(sei giocatori su dieci non hanno reso quanto sarebbe stato lecito attendersi). A cominciare da chi occupa il primo posto in classifica, Leonardo Bonucci. Colpo da copertina del duo Fassone-Mirabelli, il difensore arriva dalla Juve nell’estate 2017 per 42 milioni, con tanto di ...

... il Toro capeggia sul versante opposto con 205 errori "contro", davanti a(102) e Inter (93). Il dettaglio delle sviste arbitrali . Lo studio svolto dalladegli ultimi tre campionati, è ...Con Gazidis - che ora sostituirà - , abbiamo avviato un percorso per trasformare ilda un '... un asset che non abbiamo sfruttato abbastanza' (13 marzo 2023). Frase inaccettabile detta da ...... il Toro capeggia sul versante opposto con 205 errori "contro", davanti a(102) e Inter (93). Il dettaglio delle sviste arbitrali . Lo studio svolto dalladegli ultimi tre campionati, è ...

GdS - Milan, Hjulmand è una delle alternative a Milinkovic Calcio Lecce

L'Inter ha trovato l'accordo con il Chelsea per l'acquisto a titolo definitivo di Lukaku per la cifra di 35 milioni di euro. Telenovela finita Secondo quanto riportato da La ...Andre Onana is "definitively" on his way to Manchester United after a huge breakthrough in negotiations with Inter Milan.