Gazzetta – Calciomercato Roma | Kristensen in prestito dal Leeds | domani visite e firma

Leggi su justcalcio

(Di sabato 15 luglio 2023) 2023-07-13 17:30:50 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla: Una mossa a sorpresa per tutti. Ma che avvicina laa chiudere il quarto colpo del suo mercato. Rasmusinfatti è già in città, sbarcato in incognito insieme al suo agente nella Capitale senza anticipare in alcun modo il suo arrivo, tanto da passare completamente inosservato anche in aeroporto.il terzino danese svolgerà lemediche a Villa Stuart, prima di spostarsi a Trigoria perre il contratto che lo legherà ai giallorossi per la prossima stagione.SECCO — Dopo una trattativa lampo condotta da Tiago Pinto nelle scorse settimane, negli ultimi giornihanno raggiunto un’intesa per un ...