...48:19 Bayern Monaco, nuova offerta per Kane Nuova offerta del Bayern Monaco perKane. Il ... Faceva la differenza a centrocampo, vedevo in lui l'erede di, perchè è milanista fin da piccolo: ...Ore 17 - Gennarotorna in panchina in Arabia Saudita Di Marzio scrive che Gennaroè ... Oltre lui, la squadra di Londra sarebbe interessata adMaguireSolo 0 - 0, invece, nell'allora White Hart Lane, con tanto di rissa finale e la famosa presa per il collo dia Joe Jordan, vice dell'allora tecnico degli SpursRedknapp. Champions, i ...

Gattuso, Harry Potter e la tesi di laurea sul Milan: tanti auguri a Pobega Pianeta Milan