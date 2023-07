Garibaldi Catania | il Team modello per migliorare la qualità dei servizi

Leggi su ildenaro

(Di sabato 15 luglio 2023)(ITALPRESS) – L’Arnasdiimplementa i processi di amalgama professionale e propone uninnovativo perladei: il. Niente di nuovo apparentemente, ma del tutto rivoluzionario in un ambiente, quello ospedaliero, che da sempre stenta a comunicare al proprio interno. Capofila del nuovo corso è stata l’Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia, diretta dal professor Giuseppe Ettore, la quale non ha perso tempo e ha spalancato le porte del proprio reparto, presentandosi all’Azienda.“Ad organico quasi al completo siamo circa centoquaranta – ha detto il primario aprendo l’incontro – e non è infrequente che in corsia due operatori che si incrociano magari ancora non si conoscano. ...