Garcia | «Se siamo ambiziosi dobbiamo avere pochi giocatori che vanno via | a parte Kim»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 luglio 2023) L’allenatore del Napoli, Rudi, parla in conferenza stampa da Dimaro. La prima conferenza stampa della nuova stagione del Napoli. Baldari introduce la conferenza stampa ricordando il giornalista Alessandro Sacco, scomparso circa un mese fa: «Ciao Alessandro, questo scudetto è anche per te»., come si trova a Dimaro? «Tutto bello, è una cosa che in Francia non c’è e mi è mancata. Il calcio dovrebbe essere così: ho visto tante famiglie con bambini vestite in azzurro, si vede l’amore per il club, la maglia e i, ci alleniamo come al Maradona, tra i cori dei tifosi, mi fa molto bene ritrovare quest’ambiente che in Italia sapete creare e in Europa alcuni club dovrebbero riprodurre». Ha sostituito Spalletti, si attendeva un’accoglienza così calorosa? «Devo ringraziare tutti per l’accoglienza, ci sono tanti sorrisi, si ...