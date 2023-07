Garcia mette le mani avanti | «Obiettivo Napoli | i primi quattro posti!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 15 luglio 2023)nella conferenza stampa di presentazione del, ridimensiona gli obiettivi della squadra campione d’Italia facendo marcia indietro. NUOVI OBIETTIVI – Rudiparla così del nuovodelcampione d’Italia: «”L’orologio per farlo funzionare va ricaricato. Vanno messi a posto i dettagli perché la macchina continui ad andare bene. Ma dipenderà anche dai giocatori. Non sento pressione, ma entusiasmo. Non è facile ripetersi nei grandi campionati, so che sarà molto difficile, ma ci proveremo. La cosa importante per ilè che giochi sempre la Champions League». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ...