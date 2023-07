Garcia | «La costruzione dal basso? Sì ma non al 90esimo se ci stiamo giocando un trofeo»

(Di sabato 15 luglio 2023) Rudie ladal. Non è un talebano. «Voglio essere efficace, faremo ladalma sevincendo una partita importante che ti dà une sei al, non so se partiremo da dietro, c’è anche la concretezza della squadra. Alcuni ce l’hanno, parliamo di leadership, lasciatemi un po’ di tempo, la metà della mia rosa ancora non la conosco, non sono arrivati, devo capire su chi mi posso appoggiare, chi sono i leader della squadra. Il mister può incidere dalla panchina ma ci sono anche giocatori che devono orientare la squadra su alcune cose. Vivere le cose ti fa imparare tanto nel vincere e nei risultati meno buoni. Una vera squadra non si vede quando vince tutte le partite, ma quando ne pareggia o ne perde ...

Oltre cento anni fa, nel 1905, si iniziò ladi un collegamento ferroviario di km 288 tra il porto lacustre di San Miguelito (Lago Cocibolca) e la baia di Monkey Point sulla Costa ......gioca la carta di un'autonomia letteraria che in una prima fase sembra accostarlo più a un... Titoli che impongono una svolta narrativa meno esplicita nellaclassica della trama al ...... c'era stata una chiacchierata con il presidente del Napoli, che poi ha scelto. I giorni ... ma non solo, vorrei migliorare ladal basso, sotto pressione. In mediana ci servono ...

LIVE - Garcia in conferenza: "Osimhen vuole restare! Maxime Lopez non arriverà, cerchiamo altro" Tutto Napoli

L’opposto ex Civitanova è un rinforzo per i veneti. C’è attesa per Catania. promossa in A2 e ripescata. Ieri si è chiuso il Volley Mercato, ma va ribadito che sono scaduti unicamente i termini per gli ...Il Napoli è pronto a fare lo sgambetto alla Juventus con Rudi Garcia interessato ad un obiettivo di mercato dei bianconeri.