Garcia | «Il sostituto di Kim? Non c’è fretta | ne abbiamo tre Vogliamo essere sicuri della scelta» 

(Di sabato 15 luglio 2023) In conferenza stampa, l’allenatore del Napoli, Rudi, ha risposto ad alcune domande sul possibilediMinjae.non ha fatto nomi, ha detto che il club sta valutando tra diversi profili, considerando anche gli aspetti economici. Il Napoli vuolesicuro, di trovare unall’altezza del sudcoreano. Non c’è, ha spiegato, il Napoli ha già tre centrali da utilizzare.: «Un allenatore vuole sempre avere la rosa al completo il più presto possibile, ma questa è utopia, non succede quasi mai,tutto il tempo di trovare il difensore centrale idoneo, nel club ci lavorano da un po’,già ...

Quindi sul difensore: l'obiettivo del Napoli è trovare un adeguatoper Kim , che dovrebbe ... ma non succede mai", ammette. "Avremo tutto il tempo per cercare un difensore centrale ...Prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro per il nuovo allenatore del Napoli Rudi. Il tecnico ha toccato anche molti temi di mercato. In apertura le parole del sindaco di ... Suldi ...19.33 - Inizia la conferenza di Rudi: 'Dimaro Qui è tutto bello, è una cosa che in Francia ... Scadenza per l'arrivo deldi Kim Un allenatore vuole sempre la sua rosa al completo ...

Garcia su Kim: “Sappiamo già che non sarà con noi. Sostituto Per me non c’è fretta” Alfredo Pedullà

Intervenuto nella conferenza stampa a Dimaro, Rudi Garcia ha parlato del suo Napoli, tra tattica, mercato e sul suo rapporto con il Presidente De Laurentiis. Garcia: "Accoglienza fantastica. Lavoriamo ...Il tecnico dei partenopei si è presentato ai microfoni parlando di numerosi argomenti tra cui il mercato, il modulo e non solo ...