Garcia | «Il Napoli deve giocare sempre la Champions | finire tra le prime quattro»

(Di sabato 15 luglio 2023) Durante la sua prima conferenza stampa ufficiale da allenatore del, dal ritiro estivo della squadra a Dimaro, Rudiha risposto ad una domanda sugli obiettivi delper la stagione che sta per iniziare.ha detto che ripetersi nella vittoria dello scudetto è ovviamente molto difficile, è capitato a poche squadre, in Italia. E anche uguagliare il traguardo storico dei quarti di finale di, raggiunto daldi Spalletti non sarà facile.però è stato chiaro: ildovràla, qualificarsi tra ledel campionato. L’obiettivo, insomma, è questo. Aè stato chiesto, ...

''Osimhen vuole rimanere a, l'ho sentito, e' contento di restare con noi''. Lo rivela il nuovo allenatore degli azzurri, Rudinella sua prima conferenza stampa a Dimaro dove la sqadra partenopea è da ieri in ...Prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro per il nuovo allenatore delRudi. Il tecnico ha toccato anche molti temi di mercato. In apertura le parole del sindaco di Dimaro Andrea Lazzaroni: "Bentornati, come sempre, campioni. Grazie di essere tutti qua, è ...Alle 19,30 in programma la prima conferenza stampa dal Trentino di Rudi. Il programma completo del ritiro dela Dimaro - Folgarida venerdì 14 LUGLIO" Capodichino " pomeriggio " ...

Rudi Garcia, tecnico del Napoli arrivato al posto di Spalletti dopo la conquista dello Scudetto, ha preso per la prima volta la parola dal ritiro di Dimaro soffermandosi sia sui temi del mercato che ...Il tecnico dei partenopei si è presentato ai microfoni parlando di numerosi argomenti tra cui il mercato, il modulo e non solo ...