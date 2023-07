Garcia | “Devo ringraziare Spalletti” | poi l’annuncio su Kim e Maxime Lopez!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 15 luglio 2023) Il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcìa, direttamente dal ritiro di Dimaro ha presenziato alla prima conferenza stampa da tecnico dei partenopei. La stagione dei campioni d’Italia è iniziata ufficialmente oggi. Per la prima volta, gli azzurri sono scesi in campo agli ordini di Rudi Garcìa. Il tecnico francese, direttamente sul campo di Carciato a Dimaro ha tenuto la prima seduta di allenamento da allenatore del Napoli. Di seguito le sue parole: Come si trova in Trentino? “Tutto bello, in Francia non c’è il ritiro e mi è mancato. Ho visto tanti bambini con la famiglia. In ritiro si respira l’amore per il club. Ci alleniamo come al Maradona e a me fa molto bene ritrovare questo ambiente che in Italia sapere creare e che in Europa dovrebbero copiare”. Si attendeva un’accoglienza così calorosa? “Questo è il momento di potertutti per l’accoglienza. I tifosi ...