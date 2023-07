Futuro Buffon | possibile offerta di Mancini per il ruolo di capo delegazione della Nazionale

(Di sabato 15 luglio 2023) Sono giorni di grande indecisione per Gigi, al momento in vacanza, ma con untutto da decifrare. L’Arabia Saudita lo ha tentato con 30 milioni, ma c’è ancora la chance di proseguire per l’ultimo anno col Parma. C’è però adesso anche una terza strada, quella del ritiro immediato con unche, secondo il Corriere dello Sport, gli sarebbe offerto seduta stante dal ct dell’Italia Roberto, quello di assumere ildi, che fino a pochi mesi fa era stato del compianto Gianluca Vialli. SportFace.

neldi Gianluigipotrebbe esserci l'Azzurro: il portiere potrebbe essere il nuovo capo delegazione della nazionale Ildi Gianluigisi tinge di Azzurro. Tra l'opzione del ritiro ......che portò i bianconeri a giocare la Serie BLa Juventus attende la sentenza per capire ila ... tra le più forti di quel campionato; in Serie B, infatti, rimasero giocatori importanti come, ...Al momento sono quattro i candidati in corsa: Chiellini,, Oriali e Maldini. PSG - Paolo sta riflettendo sul proprioe per lui nelle ultime ore si è aperto un clamoroso spiraglio al Psg. ...

Buffon non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, spunta una nuova idea Bianconera News

Gianluigi Buffon si ritira Sarebbe già deciso, per il post carriera, un ritorno per l’ex capitano della Juventus Il futuro di Gianluigi Buffon si potrebbe nuovamente tingere di Azzurro. Tra l’opzione ...Louis Thomas Buffon (nato nel 2007), figlio della leggenda calcistica Gianluigi Buffon firmerà per il Pisa. Giocherà con la formazione.