La circolazione dei treni della liena 1 della metropolitana di Napoli è stata sospesa nella mattinata di oggi per circa 45 minuti a causa deldi alcune trecce di, avvenuto lungo un viadotto dopo la stazione dei Colli Aminei. I tecnici dell'Anm sono intervenuti rapidamente per il ripristino ma comunque ci sono stati disagi, ...... nel corso di un controllo, da movimenti sospetti nell'azienda dove già in passato si erano verificati degli ammanchi di. Le persone sono state bloccate e tratte in arresto tentato...... in quel momento chiusa, dove in passato si erano verificati ammanchi di materiale in. I ... I due, un 51enne ed una 53enne, sono stati bloccati e tratti in arresto per tentatoaggravato in ...

Furto di rame, treni linea 1 metrò Napoli fermi Giornale di Brescia

La circolazione dei treni della liena 1 della metropolitana di Napoli è stata sospesa nella mattinata di oggi per circa 45 minuti a causa del furto di alcune trecce di rame, avvenuto lungo un viadotto ...Rubati i cavi di rame tra Chiaiano e il Frullone. Metro ferma questa mattina con la città piena di turisti.