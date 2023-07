Fratellini romeni annegati a Manfredonia | poca gente ai funerali | chiesa semideserta L' ira dell' arcivescovo

(Di sabato 15 luglio 2023) Si sono due giorni fa idi Nicolae Daniel e Stefan, 6 e 7 anni, i duedi famiglia rumenamartedì in una cisterna di superficie per l'irrigazione a, in ...

Bambini annegati a Manfredonia, la mamma colpita da malore prima dei funerali Manfredonia, di 6 e 7 anni annegati in una vasca d'irrigazione: i genitori dormivano I funerali, poca gente in ... Le bare dei due morti annegati - ANSA . C'è un primo indagato nell'inchiesta per la morte dei due fratellini Daniel e Stefan. Si tratta del proprietario dell'azienda agricola in località Fonterosa ...

Si sono due giorni fa i funerali di Nicolae Daniel e Stefan, 6 e 7 anni, i due fratellini di famiglia rumena annegati martedì in una cisterna di superficie per l'irrigazione ...Dal piano di accoglienza alla freddezza di Manfredonia. Il vescovo Franco Moscone è entrato a gamba tesa sulla triste vicenda della morte dei due fratellini romeni annegati in un vascone nelle campagn ...