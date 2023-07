Brundisium.net Tweet18 luglio alle 19.00 a Castello Imperiali è in programma il primo appuntamento con la ... Comune diFontana Share this on WhatsApp... Venerdì 14 luglio 2023 - - Ferrara @ SUMMER VIBEZ Piazza Trento e Trieste Giovedì 20 luglio 2023 - - Napoli @ NOISY NAPLES FEST Arena Flegrea1 agosto 2023 - -al Mare (CH) @ ...Nella giornata disono stati annunciati gli ultimi colpi in ordine di tempo. Ingaggiato il ... Entella, Virtuse Picerno. Per Albertazzi contratto fino al 30 Giugno 2025. Altro ...

Francavilla: Martedì 18 luglio incontro con l'autore Massimo Nava Brindisi – Brundisium.net