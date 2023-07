FOTO | Shotzi si è rasata a zero a SmackDown | scelta radicale per una nobile motivazione

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 15 luglio 2023) Nell’episodio di questa settimana diabbiamo assistito ad un cambiamentonel caratteristico look diBlackheart. Dopo che Bayley ha sconfitto Zelina Vega in un incontro singolo,è apparsa sul TitanTron attraverso una vignetta preregistrata in cui si èla testa proclamando di aver preso il controllo della sua carriera. Mentre si radeva la testa,rideva in modo maniacale, spaventando così gli astanti IYO SKY e Bayley, che da settimane sfilavano con una ciocca di capelli di. “Bayley, pensavi che tagliarmi i capelli mi avrebbe intimidito, spaventato”, ha detto. “Probabilmente pensi di avere una sorta di controllo su di me.Ti sembro spaventata? Ti sembro una persona che puoi ...