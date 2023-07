FOTO | Matt Cardona Zack Ryder ha impersonato Undertaker durante l’ultimo show GCW

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 15 luglio 2023)loGCW Now and Forever a New York,è salito sul ring nei panni di The, rubandogli completamente la gimmick.è stato addirittura chiamato “Thetaker”. Era anche accompagnato da Steph De Lander, che teneva in mano un’urna, simile a quella di Paul Bearer per l’. Un tributo in piena regola che ha fatto molto parlare sul web. OMG he’s got D.M.K. on his stomach pic.twitter.com/L95Z7ncoUQ— Rasslin’ (@rasslin) July 15, 2023 Da quando Chelsea Green ha firmato con la WWE,e Steph De Lander hanno fatto spesso coppia nella scena indipendente, continuando il filone di trovate divertenti che cheha cominciato da quando ha ...