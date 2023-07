Forza Italia | Tajani è segretario nazionale | dopo Berlusconi niente più presidenti

(Di sabato 15 luglio 2023) Sarà alla guida del partito fino al Congresso. Lettera della famiglia del Cav ai presenti. Fascina assente al Consiglioazzurro, ma in platea ci sono i fedelissimi con diritto di votoSilvio“io penso chenon potrà più avere un presidente, propongo di inserire nello statuto del partito la parolaal posto di presidente”. Lo ha annunciato Antonio, numero due di Fi, prendendo parola al Consiglioazzurro in corso a Roma che gli ha poi affidato ufficialmente la guida del partito fino al prossimo Congressoche dovrebbe tenersi prima delle europee. L’attuale coordinatoreazzurro,l’ok di oggi ...

La lettera figli dell'ex premier a FI: continuate a far valere sue idee Antonio Tajani è il nuovo segretario nazionale "pro tempore" di. Così ha deciso il Consiglio nazionale del partito che l'ha eletto all'unanimità. Sarà il leader di FI fino alla convocazione del prossimo Congresso, che però non dovrebbe tenersi prima ...È il contenuto della lettera che la famiglia di Silvio Berlusconi ha inviato al Consiglio nazionale die che il coordinatore nazionale Antonio Tajani ha letto aprendo il consiglio. '...Lettera dei figli di Berlusconi a FI: 'Continuate a far valere le sue idee'. Novità nello statuto: 'presidente' sarà solo il Cavaliere in quanto fondatore

Il leader del partito non si chiamerà presidente, parola che resta legata alla figura storica di Silvio Berlusconi ...A Roma il primo Consiglio Nazionale di Forza Italia, dopo la morte di Silvio Berlusconi. 213 i consiglieri chiamati a eleggere il 'reggente' ...