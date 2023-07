Forza Italia | primo consiglio senza Silvio | Tajani leader?

11.30non avrà più un presidente "Non è possibile più avere un presidente per il nostro movimento, per questo propongo al Consiglio di modificare in ogni articolo che lo prevede la parola '..."Il mio stile di oggi Lo definirei fluido mi sono fatta anche le trecce, a Napoli portano fortuna, le ho fatte per Tajani". C'è anche Alessandra Mussolini al Consiglio nazionale diche si apre oggi in un albergo romano per eleggere Antonio Tajani reggente del partito orfano del Cav. "Siamo il perno del Ppe, Tajani va benissimo perciò mi sono fatta le treccele ...Leggi Anche, il Comitato di presidenza candida Tajani alla guida La lettera dei figli di Berlusconi al Consiglio 'Carissimi, grazie per l'appoggio e vicinanza che avete sempre dato al nostro caro ...

Fabio Massimo Castaldo lascia i 5S e approda a Forza Italia: l’annuncio al consiglio nazionale degli azzurri la Repubblica

(Adnkronos) – Dopo Silvio Berlusconi “io penso che Forza Italia non potrà più avere un presidente, propongo di inserire nello statuto del partito la parola segretario nazionale al posto di presidente” ...Roma, 15 lug. (askanews) - "Il centrodestra l'abbiamo inventato noi, l'ha inventato Silvio Berlusconi; l'ultima comunicazione che il presidente ...