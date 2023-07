Forza Italia | primo Consiglio nazionale senza Berlusconi | La lettera dei figli | Continuate a far valere sue idee

(Di sabato 15 luglio 2023) Tajani: 'Guai a disperdere l'eredità di, avanti uniti' Alla riunione all'hotel Parco dei Principi di Roma, aperta dall'inno di Mameli e dall'inno europeo, la memoria per l'uomo che ha ...

Lo ha detto il neo eletto segretario di, Antonio Tajani, rispondendo ai giornalisti a margine del Consiglio nazionale. "Io - ha aggiunto - non ho mai parlato di urgenza, mi hanno fatto ...Roma, 15 lug. Antonio Tajani e' stato eletto allunanimita' segretario nazionale didurante la riunione del Cn che si sta svolgendo allhotel Parco dei principi di Roma. Lelezione del ministro degli Esteri a leader del partito azzurro dalla fondazione fino alla sua morete ...Passaggio di testimone dalla famiglia Berlusconi Il consiglio nazionale disi era aperto con un lunghissimo applauso per Silvio Berlusconi - la cui immagine è proiettata sullo schermo ...

Al via a Roma il primo consiglio nazionale di Forza Italia dopo Berlusconi: Antonio Tajani è stato eletto all'unanimità segretario nazionale."Queste sfide intendo raccoglierle insieme a tutti quanti voi per avere una forza politica che sia dimora dei moderati. Una dimora che dobbiamo costruire, rafforzare attraverso un partito in cui ci si ...