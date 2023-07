Forza Italia | inizia l’era Tajani

(Di sabato 15 luglio 2023) Tutte le “correnti” assistono al debutto dicome nuovo segretario diuna nuova era. Tutti (almeno per oggi) hanno deposto le armi. Il forte dispiacere per la morte del “Cavaliere” c’è e si sente. Dopo appena un mese dalla sua scomparsa nessuno azzarda ad alimentare polemiche. E sarà anche questo il motivo L'articolo proviene da Il Difforme.

Il gruppo è stato la nostrain questo cammino, e siamo sicuri che lo sarà anche per questa ... rientra anche Cher Ndour: un'altra arma a disposizione dell'per tornare a vincere l'Europeo ...Ci sono due lettere. Una è quella che Antonio Tajani condivide con tutta la platea e nella quale i figli di Silvio Berlusconi chiedono adi "continuare a far vivere gli ideali di libertà, di progresso e di democrazia" del padre. L'altra è quella che hanno inviato personalmente al ministro degli Esteri. Non è dato sapere se ...L'ha detto il segretario nazionale di, Antonio Tajani, con le ultime parole interrotte dalla commozione e con gli occhi rossi, dal palco del Consiglio nazionale che l'ha appena eletto ...

Fairford, 15 lug. (askanews) - Una straordinaria dimostrazione di una missione di Ricerca e soccorso eseguita, per la prima all'estero, ...'La Grande Visione Italiana. La Collezione Farnesina' è la mostra inaugurata a Seul che presenta oltre 70 capolavori italiani del XX e XXI secolo, accuratamente selezionati e curati, provenienti dalla ...