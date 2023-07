Forza Italia | inizia l’era Tajani | tregua tra le correnti e Fascina assente

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 15 luglio 2023) Il nuovo reggente, emozionato e commosso, mette tutti d'accordo al Consiglio nazionale azzurro Il Consiglio nazionale di, il primo senza Silvio Berlusconi, chiamato a eleggere Antonioreggente del partito, si apre con un omaggio alla memoria del leader azzurro. Un lunghissimo applauso, durato oltre cinque minuti, rivolto da tutti i presenti in sala al fondatore del movimento lanciato nel ’94. Tra i 213 delegati con diritto di voto in prima fila ci sono i vertici attuali: oltre a, i capigruppo Paolo Barelli (fedelissimo del vicepremier) e Licia Ronzulli, la ministra Anna Maria Bernini, i vicepresidenti di Senato e Camera, Maurizio Gasparri e Giorgio Mulè, il governatore della Sicilia Renato Schifani, il capo delegazione a Bruxelles, Fulvio Martusciello. Per lo più esponenti storici. Assenza ...