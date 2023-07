Forza Italia | Gasparri | “Un giorno triste | l’assenza di Berlusconi pesa”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 15 luglio 2023) ROMA – “È unda un latoche non avremmo mai voluto vivere perchédinel nostro cuore, nei nostri sentimenti perché non è stato solo il leader e fondatore ma il tratto di comunità diriemerge in tanti episodi; incontro persone, si parla di lui e raccolgo, ora qui ora lì, racconti di dialoghi, d’amicizia, di attenzione del presidente. Quindi, oltre a tutta l’impresa politica, umana e imprenditoriale, resterà sempre questo tratto umano. Dall’altro lato, l’orgoglio di dover andare avanti, nei limiti che noi abbiamo che sono evidenti rispetto alla grandezza di: non dobbiamo demordere, non dobbiamo mollare”. Così il vice presidente del Senato, Maurizio, parlando a margine del consiglio ...