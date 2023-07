Forza Italia | Bernini | “Il centrodestra l’abbiamo inventato noi”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 15 luglio 2023) ROMA – “Ilnoi, l’haSilvio Berlusconi; l’ultima comunicazione che il presidente ha fatto al suo partito è stata: io sono. Ecco, noi siamoesattamente come Silvio Berlusconi. Andrà avanti sulla base di quello che abbiamo sempre creduto e su cui abbiamo avuto la fiducia dei nostri elettori, quindi: amore per la politica, rispetto per chi ha creduto in noi, coraggio a portare avanti fino in fondo le nostre idee e portare a termine le riforme in cui crediamo a credere. In parte sono già state fatte, molte devono essere ancora fatte, in particolare: la riforma della Giustizia, la sburocratizzazione della Pubblica Amministrazione, le grandi infrastrutture. Noi siamo qui per fare questo, ci ...