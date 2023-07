Forti ondate di calore | avviso di Mastella | “Critiche le giornate di lunedì e martedì”

Leggi su anteprima24

In ragione del bollettino previsionale delle condizioni metereologiche della Regione Campania diramato dalla Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione civile e in considerazione della criticità, per il rischio didi, comunicata con circolare regionale dalle ore 14:00 di sabato 15 luglio e fino alla stessa ora di mercoledì 19 luglio, il sindaco Clementeha emesso unalla cittadinanza. Nel documento, il Sindaco segnala che in particolare nelledi17 e18 luglio sono previste temperature assai elevate, superiori anche di 7-9 gradi alla media stagionale. Pertanto la popolazione è invitata ad osservare alcune, fondamentali regole comportamentali: non uscire nelle ore più calde e ...