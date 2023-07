Formula E | Mitch Evans è di  nuovo il re di Roma VIDEO

(Di sabato 15 luglio 2023) AGI -della Jaguar si conferma il re didellaE della Capitale. Favorito fin dall'inizio, partito in pole position, è rimasto quasi ininterrottamente al comando della gara che ha visto le monoposto elettriche sfrecciare per il circuito capitolino dell'Eur. Il neozelandese colleziona il quarto podio, dopo la vittoria del 2019 e le due vittorie dell'anno scorso a. Sul podio insieme a, salgono anche Nick Cassidi (Envision) e Maximilian Gunther (Maserati). Questa penultima tappa del campionato diE, si è distinta per l'ottima partenza delle monoposto Jaguar che hanno condotto la gara incontrastate fino all'ottavo giro, quando Sam Bird ha perso il controllo dell'auto ed è stato dalla Maserati di Edoardo Mortara e dalla Envision ...

Formula E, Mitch Evans è (di nuovo) il re di Roma

