Formula E | E - Prix Roma | pole di Evans | solo settimo Dennis

ROMA - E' Mitch Evans a prendersi la pole position nella qualifica del sabato all'E-Prix di Roma, penultimo appuntamento stagionale della Formula E. Il pilota della Jaguar aprirà la prima fila, in cui troverà anche il compagno di squadra Sam Bird. Terzo posto per la Nissan di Sacha... Momenti di paura a Roma durante l'E-Prix. Al nono giro è stata esposta la bandiera rossa a causa di un brutto incidente che ha visto protagonista il britannico Sam Bird. La sua monoposto ha toccato il muro ed ha effettuato un... Il video del clamoroso incidente in occasione di gara-1 dell'E-Prix 2023 di Roma della Formula E. Terribile botto nel corso del nono giro sul circuito cittadino dell'Eur, dove Sam Bird è finito contro il muro ed ha innescato una reazione a catena che ha...

Dopo ben 4 anni di sviluppo, lo scorso anno CUPRA ha annunciato la collaborazione con ABT per competere nella nuova stagione di Formula E.Il video e le immagini del tamponamento sono spaventosi: coinvolte diverse vetture in gara nell’E-Prix di Roma ...