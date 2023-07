Formula 1 - Il film con Brad Pitt prende forma | ecco cosa sappiamo

Leggi su quattroruote

(Di sabato 15 luglio 2023) Sta per diventare realtà l'attesa pellicola sulla1, prodotta da Apple Studios, Jerry Bruckheimer e Lewis Hamilton, che potrebbe apparire in un cameo, come lo stesso pilota ha dichiarato. Le prime riprese del lungometraggio concome attore principale hanno visto la celebrità scendere in pista a Silverstone nello scorso weekend, proprio in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna. Qualche dettaglio. Il ruolo di, come prevedibile, è quello di un affermato pilota del Circus, Sonny Hayes, affiancato nel team dal giovane Joshua Perce, che ha il volto di Damson Idris. Entrambi corrono per la scuderia APXGP, la cui vettura dovrebbe essere in realtà una monoposto di2, modificata per le esigenze di regia. I due bolidi del team, guidati anche dagli stessi attori per rendere più ...