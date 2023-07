Forgotten baby syndrome | come prevenire la sindrome del bambino abbandonato

(Di sabato 15 luglio 2023) I casi di cronaca, quando si verificano, suscitano sempre grande clamore e sdegno con reazioni che, seppur comprensibilmente esagerate ed esasperate, poco focalizzano il cuore del problema. Un esempio particolarmente delicato è quello della cosiddetta, ovvero il fenomeno per cui un adulto (generalmente un genitore) lascia incustodito ilall’interno dell’automobile. Ciò che qui ci interessa approfondire non sono le responsabilità dei singoli che, inevitabilmente, sono oggetto delle relative indagini, quanto ciò che si nasconde dietro un fenomeno apparentemente inspiegabile. Com’è possibile che un genitore dimentichi il proprio figlio? E tale dimenticanza è sempre un reato? È sempre individuabile una responsabilità dolosa o, piuttosto, colposa? Il fenomeno non è così semplice da analizzare ...

Leggi Anche Usa, dimentica il figlio nell'auto parcheggiata al sole: bimbo muore Leggi Anche Bambina morta nel seggiolino in auto a Roma, che cos'è la 'syndrome' Tre giorni di lutto ...La tragedia è stata definita come un episodio della cosiddetta 'syndrome', ossia la ' sindrome del bambino dimenticato '. Uno degli ultimi casi in Italia risaliva al 2019, quando a ...Nelle stesse ore, un caso simile di quella che è stata definita "Syndrome " si è verificato in Belgio : sempre mercoledì 7 giugno, un bimbo di 6 mesi è deceduto all'interno dell'...

Forgotten Baby Syndrome, le cause e come prevenirla | GOL GravidanzaOnLine.it

