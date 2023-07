Fondazione 2 | la recensione della serie fantascientifica di Apple Tv+

(Di sabato 15 luglio 2023) La2, del 2023 Creata da: David S. Goyer, Josh Friedman. Cast: Jared Harris, Lee Pace, Leah Harvey. Genere: Fantascienza. Durata: 50 minuti/10 episodi. Dove l’abbiamo visto: SuTv+. Trama: Gaal e Salvor scoprono che è in arrivo una seconda crisi, e che la galassia è in pericolo. Intanto, l’imperatore Cleon decide di interrompere la linea genetica dei cloni e di sposarsi, inaugurando una nuova dinastia. La notizia che laè sopravvissuta su Terminus, però, sconvolgerà ogni equilibrio… Fin dal debutto diTv+, tra i titoli più attesi del nuovo catalogo figuravadi David S. Goyer e Josh Friedman, una mastodonticatv ispirata al celebre Ciclo delle Fondazioni di Isaac Asimov. Nel 2021, ...

... Hari, Gaal e Salvor si imbattono in una colonia di Mentalici con facoltà paranormali in grado di condizionare il corso della psicostoria: a ridosso dell'avvento della Seconda crisi, la...Gaal e Salvor, il cuore emotivo A livello puramente emotivo,Stagione 2 risulta coinvolgente in particolar modo quando in scena ci sono Gaal e Salvor, adesso legate da un destino comune ...Lo facciamo nelladi2 , dal 14 luglio sulla piattaforma con appuntamento settimanale, che ha testimoniato fin dagli spettacolari trailer usciti come volesse provare a fare ...

I nuovi episodi dal 14 luglio su Apple Tv+ sono una coinvolgente riflessione sui temi della tecnologia e in particolare dell'intelligenza artificiale. Ce ne parlano gli attori Lee Pace, Laura Birn e J ...