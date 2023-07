Foligno | la Polizia ha arrestato 52enne evasa dai domiciliari | ubriaca e armata di coltello

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 15 luglio 2023) Denunciato l’atteggiamento aggressivo e minaccioso ai danni di una vicina Il personale delladi Stato del Commissariato diha dato attuazione ad un provvedimento di sospensione della misura alternativa del differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare con contestuale applicazione dell’ordine di carcerazione – emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto lo scorso 11 luglio – nei confronti di una, condannata in stato di libertà alla pena 10 anni e 13 giorni di reclusione, per i reati di furto e rapina. Lo scorso 8 luglio, infatti, nel corso di un controllo, la donna era stata trovata dai poliziotti fuori dall’abitazione, in palese stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche e in violazione della misura del differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare a cui era ...