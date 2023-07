Firenze | rissa con coltelli davanti alla caserma dei carabinieri Un ferito grave – Il video

(Di sabato 15 luglio 2023) Due feriti – di cui uno ora è in terapia intensiva – e sei denunciati, tra cui un minore. Questo il bilancio della maxidi venerdì sera a, in piazza della Stazione. Diversi passanti, spaventati, hanno dato l’rme alle autorità segnalando la presenza di almeno cinque persone che si azzuffavano a colpi di coltello nelle vicinanze di unadei. Prima che arrivassero le volanti, il gruppo si è dileguato e sul posto sono rimasti due migranti della Costa D’Avorio, entrambi feriti, di 33 e 26 anni. I due sono stati soccorsi daie da altri passanti. Sul posto è arrivato il 118. Il più anziano è stato trasportato a Careggi e sarebbe in terapia intensiva, l’altro si trova all’ospedale Santa Maria Nuova. Non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti ...

