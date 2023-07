L'esordio in Serie A sarà contro la; match non semplice contro una squadra che, nell'... Un modulo dove servirà tanto lavoro dadegli interpreti in campo per andare ad ottenere il ...Commenta per primo Lasi avvicina sempre più ad Arthur , in uscita dalla Juventus. Secondo quanto riportato da ...oneroso - da stabilire ancora le cifre del possibile riscatto - con...Si tratta del club dell'Arabia Saudita accostato a Pogba della Juventus, che intanto ha ricevuto una richiesta d'informazioni dadellaper Arthur (ex Barcellona), rientrato dal ...

Fiorentina, se parte Amrabat c’è Dominguez | Mercato Calciomercato.com

La vera grande partita sul fronte rinnovi resta quella che riguarda Gaetano Castrovilli, scrive stamani Repubblica. Il doppio incontro in una settimana ha avvicinato le parti, ma ancora la definitiva.Ma al momento si lavora proprio per il rinforzo in mediana con il bianconero Arthur che la Juventus considera non più parte integrante del progetto ... periodo Arthur sarà già un giocatore della ...