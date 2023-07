Fiorentina | Primavera battuta 8-1 Mercato | Arthur non è un miraggio Amrabat partirà

Leggi su firenzepost

(Di sabato 15 luglio 2023)non è unper la, si dice negli ambienti del calcio. Il problema è l'ingaggio: oltre sei milioni a stagione, cifra improponibile per il club viola. Ma la Juve potrebbe dare una mano, visto che in bianconero il brasiliano è un esubero. Per la, il centrocampista brasiliano sarebbe un buon acquisto per il posto che lascerà libero. Escluso da Italiano e ora alla ricerca di un ingaggio in Spagna (ma il Barcellona non avrebbe i 30 milioni che Commisso vuola) oppure in Premier League