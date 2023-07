Fiorentina | intesa per Arthur | ecco la formula per l’acquisto

(Di sabato 15 luglio 2023)più vicina aldel centrocampista brasilianolaper portarlo in violain queste ore si è avvicinato di molto alla. Come riferito da Gianluca Di Marzio alla trasmissione Calciomercato l’Originale su Sky Sport, infatti, la Viola e la Juve hanno trovato un’per il trasferimento del giocatore sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto. Le parti stanno lavorando sulla cifra, con i bianconeri che parteciperebbero in modo cospicuo al pagamento dell’alto ingaggio per favorire il trasferimento del centrocampista.

L'Inter sarebbe pronta a trovare l'con i blues. Al tavolo, però, manca proprio il giocatore: ... La Juventus lo ha acquistato 18 mesi fa dallaper circa 80 milioni di euro, la cessione ...... mentre la Roma da il benvenuto a Kristensen e lafa altrettanto con Parisi. Di seguito, ... lo United si è spinto a 50 più 5, ma gli ultimi contatti parlano di un'completa quasi ...https://t.co/VdiktdtZ9x - #Bonucci proposto ieri sera a #e #Lazio, chiede biennale di 2/... agente del difensore della Nazionale, per riuscire a trovare un'. La richiesta dell'...

Fiorentina, arriva Parisi: intesa totale con l'Empoli. Le news di calciomercato Sky Sport

Clamoroso Lukaku: nonostante l'accordo tra Inter e Chelsea per il passaggio in nerazzurro dell'attaccante, il belga non si fa trovare. Il motivo L'intesa con la Juventus per il ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...