Fiorentina-Fiorentina Primavera oggi in tv | data | orario e diretta streaming Amichevole 2023

(Di sabato 15 luglio 2023) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la primaprecampionatodella formazione toscana. I ragazzi allenati da Vincenzo Italiano, dopo aver cominciato la loro preparazione in vista dell’esordio stagionale nel campionato di Serie A, sono pronti a mettere i primi minuti nelle gambe in una partita contro la formazione. La partita andrà in scena alle ore 20:00 di sabato 15 luglio; nessunatv in programma, ma il match sarà trasmesso intramite il sito ufficiale e i canali social della società ...

La Fiorentina guarda in casa Bologna e si prepara alla cessione di Ambrat. Nel mirino c'è l'argentino Dominguez che ha messo in stand - by una proposta del Fenerbahce perché vuole rimanere in Italia. La Fiorentina è più vicina all'acquisto del centrocampista brasiliano Arthur: ecco la formula per portarlo in viola Arthur in queste ore si è avvicinato di molto alla Fiorentina. Come riferito da Gianluca Di Marzio alla trasmissione Calciomercato l'Originale su Sky Sport, infatti, la Viola e la Juve hanno trovato un'intesa per il trasferimento del giocatore sulla ...

Nicholas Dominguez, centrocampista in scadenza con il Bologna e obiettivo della Fiorentina, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà ha rifiutato il Fenerbache per aspettare altre possibili offerte ...La Fiorentina guarda in casa Bologna e si prepara alla cessione di Ambrat. Nel mirino c’è l’argentino Dominguez che ha messo in stand-by una proposta del Fenerbahçe perché vuole rimanere in Italia.