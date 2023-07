Fiorentina | Cabral | “Dobbiamo fare bene | speriamo di fare una grande stagione”

(Di sabato 15 luglio 2023) L’attaccante della, Arthur, ha parlato dopo la vittoria per 8-1 arrivata nella prima amichevole stagionale arrivata contro la squadra Primavera. Ecco le sue parole: “Fatichiamo non da oggi ma da mercoledì scorso. Siamo stati un mese senza giocare, quindi l’importante è che si scenda anche in campo e che non solo si corra. Siamo all’inizio ed anche un po’ stanchi, eravamo alla prima partita, qualche volta le cose non sono venuteperò sappiamo che abbiamo unpercorso e. Abbiamo ora un centro sportivo magnifico, avremo unasquadra, c’è unambiente ediuna...

Commenta per primo Laha inaugurato la stagione con un'amichevole contro la formazione Primavera guidata dal ... mentre vanno a segno una voltae Brekalo.2°tp : Cerofolini; Dodò, Biagetti, Igor, Terzic; Castrovilli, Mandragora; Brekalo, Bonaventura, Sabiri;. RETI : 42' Jovic (F), 48' Jovic (F), 53'(F), 57' Conti (FP), 60' ...Unachiusa, ma che nel finale dilaga, quella scesa in campo per l'amichevole in casa contro ... Doppietta di Jovic, poi gol di, ancora doppietta, ma di Sabiri, e ancora gol di Brekalo, ...

Primo test stagionale per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Al Viola Park, la nuova casa dei gigliati, partitella in famiglia contro la formazione Primavera ...Prima uscita stagionale per la Fiorentina: gli uomini di Vincenzo Italiano hanno superato 8-1 la Primavera gigliata ...