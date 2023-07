Fiorentina | 8-1 alla Primavera | subito a segno Sabiri

Tradimenti d'estate. Lukaku strizza l'occhioJuventus, l'Inter interrompe la trattativa con il Chelsea. Una tranciante telefonata tra il ds ... latratta con il Brighton la cessione del ...Un'idea stuzzicante è quella dello juventino Arthur(da cui è ormai fuori Amrabat). Una buona idea l'ha avuta il Bologna , che ha raggiunto l'intesa per il rinnovo del contratto di ...... l'exsta riflettendo sul suo avvenire. In questi giorni vive un dissidio, il grande dilemma è chiaramente legatoprossima stagione: partire o resistere, scommettendo in un nuovo ...

Svolta Arthur: ad un passo il trasferimento dalla Juventus alla ... Goal.com

Calciomercato Fiorentina, il futuro di Igor e' sempre più verso il Brighton. Vediamo nel dettaglio le novità delle ultime ore.Tradimenti d’estate. Lukaku strizza l’occhio alla Juventus, l’Inter interrompe la trattativa con il Chelsea. Una tranciante ...